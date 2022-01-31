أعلن وزير الشؤون والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، انه سيتبنى مشروع تقليص عمر ربات البيوت اللاتي يحصلن على مكافأة شهرية من 55 الى 50 عاما، مؤكدا أنهن يستحققن ذلك.



جاء ذلك خلال استقباله «ملتقى الجهراء» في مكتبه أمس ممثلا برئيس الملتقى مشعل السعيد وظاهر البذالي ومساعد العازمي.



وأحاط مشعل السعيد الوزير علما بتأخر تنفيذ مشروع ممشى الجهراء القديمة مع وعد مجلس إدارة الجمعية بتنفيذ ذلك، وقد وعد العرو بالاهتمام بهذا الأمر وسرعة إنجازه، كما وعد «ملتقى الجهراء» بالنظر في تقليص دوام دور الرعاية الأسرية، من الثانية والربع ظهرا إلى الثانية إلا ربع، وفيما يخص الزحام بدور الرعاية والتنمية في سعد العبدالله وعد بفتح فرع جابر الأحمد قريبا.