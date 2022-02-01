استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح امس في مكتبه رئيس جمعية الضباط المتقاعدين اللواء م.فيصل الجزاف ويرافقه أعضاء مجلس الادارة اللواء م. نادر شعبان والعقيد ركن م.مؤيد الرفاعي، وذلك لبحث موضوع انضمام الضباط المتقاعدين من قوة الإطفاء العام في الجمعية، وبحث عدد من المواضيع المهمة التي تهم الجانبين.



هذا، وشكر الفريق المكراد رئيس وأعضاء الجمعية على جهودهم المبذولة التي تنصب في خدمة قضايا الضباط المتقاعدين من المؤسسات العسكرية تقديرا لسنوات خدمتهم التي أفنوها بخدمة الوطن والمواطن والمقيم، آملا الاسراع بانضمام الضباط المتقاعدين من قوة الإطفاء العام ليحصلوا على تقديرهم المعنوي نظير ما قدموه من أعمال انسانية طوال فترة خدمتهم. حضر اللقاء مدير ادارة العلاقات العامة الاعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر ابراهيم.