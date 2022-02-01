عبدالكريم أحمد



تلقت المحكمة الكلية دعوى ضد وزارتي الإعلام والمواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات تطالب بحجب منصة «نتفليكس» في الكويت، وحددت لنظرها يوم الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل أمام الدائرة الإدارية الحادية عشرة.



وذكر مقيم الدعوى المحامي عبدالعزيز السبيعي أن المنصة أنتجت وعرضت أخيرا فيلما عربيا أثار موجة غضب جماهيري بسبب دعوته إلى الانحلال الأخلاقي عبر مشاهد عدة، موضحا أن هذا العمل يخاطب الأسرة العربية مباشرة محاولا تغيير الفطرة التي خلقها الله عليها.



وبين السبيعي أن المنصة تستقطب فئة الشباب والمراهقين وتهدف إلى فرض اتفاقية سيداو في وطننا العربي بالمخالفة لتعاليم الإسلام وهي اتفاقية لا تجرم العلاقات خارج إطار العلاقات الزوجية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشباب يتابعها وقد يتأثر بما تقدمه من محتوى يعزز فكرة الانحلال والشذوذ.