مبارك التنيب



سلبُ 35 دينارا باستخدام السكين أو تحت تهديد القتل تعد جريمة سلب بالقوة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لفترة 15 عاما والمبلغ الذي سلب لا علاقة له بالعقوبة بمعنى ضآلة المبلغ ليست مبررا لتخفيف العقوبة، هذا ما علق به مصدر قانوني على أحداث قضية استطاع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في مباحث حولي إغلاقها بضبط شاب كويتي اعترف بارتكاب هذه الواقعة وواقعة مشابهة في منطقة حولي ايضا.



وحــول التفاصيــل الكاملة للقضية، وكيفية الإيقاع بالمتهم واعترافاته وسوابقه، قال مصدر أمني ان وافدا بنغلاديشيا يدعي «معين» من مواليد 1982 تقدم الى مخفر ميدان حولي، وذلك بانه وفيما كان متواجدا في ساعة متأخرة داخل سوق مركزي في منطقة حولي شارع تونس وجد احد الأشخاص يدخل للمحل ويضع السكين على رقبته ويطلب منه ان يرافقه ومن ثم أخذ أغراضا من المحل تقدر بـ 35 دينارا ولاذ بالفرار.



وأضاف المصدر: تمت الاستعانة بكاميرات السوق وكاميرات مراقبة أخرى متواجدة في شارع تونس، حيث تم تحديد هوية الجاني وتبين انه مواطن من مواليد 1989 ويقيم في منطقة صباح الأحمد السكنية ليتم استصدار إذن نيابي وضبطه وعرضه على المجني عليه في طابور عرض ليتعرف عليه على الفور، وبالتحقيق مع المتهم أقر بارتكابه الجريمة وانه استخدم السكين بوضعه على رقبة البنغالي لترويع المجني عليه وبث الخوف بداخله حتى لا يستغيث او يستنجد بأحد، هذا وأقر المتهم بأنه ارتكب واقعة مماثلة في قضية حملت رقم 61/2021 جنايات ميدان حولي.