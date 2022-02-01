استطاع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط مواطنة 41 عاما و3 من أبنائها «فتاة وشابين» حيث أقر المتهمون الثلاثة بارتكاب نحو 10 جرائم سلب جميعها استهدفت وافدين وتنوعت المسروقات بين مبالغ مالية وهواتف نقالة، وتبين من خلال التحقيقات أن السيدة أقرت بالسلب بالابتزاز، أي ادعت تعرضها لخدش الحياء، ومن ثم تدخل أبناؤها ليقوموا بضرب الوافدين وسلبهم ما بحوزتهم.

وبحسب مصدر امني، فإن معلومات وردت إلى رجال المباحث ان مواطنة اعتادت ابتزاز وسلب الوافدين بمعاونة من ابنيها وابنتها الحدثين، وعليه تم عمل مزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومات ليتم ضبط المواطنة وأبنائها من داخل مسكنهم في محافظة الأحمدي، وبالتحقيق معهم أقروا بارتكاب جرائم سلب وسرقة الوافدين، وقام رجال المباحث باستدعاء عدد من المجني عليهم حيث تعرفوا على السيدة وأبنائها.



من جهة أخرى، تقدم وافد هندي إلى مخفر شرطة كبد متهما 4 أشخاص مجهولين بالاعتداء عليه بالضرب حينما أخطرهم بعدم حيازته حافظة نقود ومن ثم لا أموال بحوزته.



هذا وتمت إحالة ملف القضية إلى المباحث لضبط المدعى عليهم.



وبحسب مصدر أمني فإن الوافد ويعمل حارس جاخور ذكر انه وخلال توجهه إلى زيارة أحد أصدقائه أوقفه 4 أشخاص بزي وطني كانوا داخل مركبة وطلبوا منه ان يعطي لهم ما بحوزته من مال وحينما أبلغهم بأنه لا مال بحوزته اعتدوا عليه بالضرب وهربوا الى جهة غير معلومة.