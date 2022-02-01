عبدالله قنيص



في قضية لا تخلو من الطرافة، سجلت قضية عدم دفع فاتورة طعام في مخفر شرطة الفنطاس وبتصنيف جنح، اذ قام مجهول بطلب وجبة اسماك فاخرة وكبيرة على ما يبدو بقيمة 76 دينارا، وقال للدليفري: ماكو فلوس عليك بالمخفر.



وفي التفاصيل، تقدم مواطن من مواليد 1992 الى مخفر الفنطاس بصفته مفوضا قانونيا لشركة مطعم متخصص في بيع الاسماك والمحار، حيث ابلغ عن تعرض سائق المطعم بنغلاديشي الجنسية للخداع اثناء توصيل طلب بقيمة 76.100 دينارا الى منطقة المهبولة ق2 حيث قام بتسليم الطلب ولم يقم المتسلم بالدفع وسجلت قضية، وجار استدعاء المدعى عليه للتحقيق، يشار الى ان رقم هاتف المدعى عليه او متسلم وجبة الأسماك دون في ملف القضية.