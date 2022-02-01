عبدالله قنيص - سعود عبدالعزيز



توفي مواطن من مواليد 1975 إثر تصادم مركبة رباعية موديل «2013» بـ«رباعية» أخرى موديل 2019 يقودها حدث كويتي من مواليد 2005 «لم يحصل على رخصة سوق»، وكان برفقته آخر من نفس عمره، حيث تم إسعاف الحدثين ونقلهما لتلقي العلاج.



وقال مصدر أمني إن الحادث وقع على طريق الملك فهد باتجاه الكويت وسجلت قضية تصادم ثنائي ووفاة.



من جهة اخرى، أحيلت جثة وافد هندي الى الطب الشرعي للوقوف على أسباب وفاته وإذا ما كانت الوفاة طبيعية أم بسبب شبهة جنائية، هذا ولم ترصد على الجثة أثار تشير الى أن الوفاة جنائية.



وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت صباح امس عن وجود جثة في بر الصبية وبانتقال رجال الأمن والأدلة الجنائية تبين أن الجثة تعود لهندي من مواليد 1988، هذا ومن المقرر أن يحدد الطب الشرعي أسباب الوفاة.