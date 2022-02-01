يحيى حميدان



يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات مباراته التجريبية الثانية امام منتخب البحرين عند الساعة الثالثة والربع من عصر اليوم في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم. وتمكن «الأزرق» من الفوز على البحرين بسداسية نظيفة مساء أول من امس في المباراة التجريبية الأولى. وجاءت الأهداف عن طريق عبدالرحمن الوادي وعبدالرحمن الطويل وعبدالعزيز البسام ويوسف الخليفة وسلمان البعيجان وعبداللطيف العباسي. وشهدت المباراة تعرض الحارس محمد الهزيم لكسر بأصبع يده، فيما أصيب صالح الفاضل بشرخ على مستوى القدم، ومن المتوقع غيابهما لمدة شهر على الأقل. من جهته، قال مدرب منتخبنا البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، ان المستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون أمام البحرين كان مفاجئا بالنسبة له، خاصة في ظل عدم خوض أي مباراة منذ ما يقارب سبعة أشهر. وأضاف «كاكاو»، في حديث خاص لـ «الأنباء»، أن لاعبي «الأزرق» قدموا مجهودا رائعا وأداء رائعا وأسعده بصورة كبيرة، مشيرا الى أنه سيعمل على وضع منتخبنا بين المنتخبات القوية المنافسة على الألقاب في قارة اسيا.