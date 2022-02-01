يخوض في الرابعة عصر اليوم فريق الاتحاد المدرسي تحت 18 سنة للسيدات للملاعب العشبية مشاركته الاولى الرسمية أمام فريق «فتيات العيون» في دوري كرة القدم النسائي الذي ينظمه اتحاد كرة القدم بمشاركة 6 فرق، هي: نادي سلوى، نادي التضامن، نادي فتيات العيون، أكاديمية الخليج، أكاديمية جوفنتوس، وذلك على ملعب عبدالرحمن البكر بالعديلية.



من جانبها، أكدت د.شيخة العلاطي مدير فريق الاتحاد المدرسي جاهزية اللاعبات للمشاركة الاولى الرسمية من خلال الحصص التدريبية التي أجريت في الفترة الاخيرة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدربة نسيمة العبيدي وفجر أحمد مدربة اللياقة.



ولفتت الى انه تم تسجيل قائمة اللاعبات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم والتي ضمت لاعبات المدارس فقط بالإضافة الى 8 لاعبات فوق السن يسمح بمشاركة 4 داخل الملعب و4 كبدلاء وهم أيضا من مدربات الاتحاد المدرسي، خاصة أن لائحة الاتحاد المدرسي تمنع مشاركة لاعبات الاندية المحلية في أنشطة ومسابقات الاتحاد من اجل منح الفرصة لإبراز المواهب.



وأضافت العلاطي: نطمح للمنافسة على المراكز الأولى، خاصة أن اللاعبات لديهن الطموح لتحقيق ذلك، خاصة أن الجهاز الفني والإداري عمل على اختيار العناصر المتميزة بجانب ترك 6 مقاعد في قائمة اللاعبات لتسجيل من يستحق خلال الفترة المقبلة من خلال مراكز الموهوبين التي يقيمها الاتحاد المدرسي برئاسة فيصل المقصيد رئيس الاتحاد ود.أحمد الحمدان الأمين العام، بجانب اللجنة الفنية بنات التي وفرت كل الأمور لتجهيز الفريق حتى يظهر بصورة متميزة.