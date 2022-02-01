ناصر العنزي



يلتقي منتخبنا الوطني مساء اليوم مع منتخب ليبيا على ستاد جابر الدولي في تجربة ودية ثانية ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا. وكان المنتخبان قد التقيا السبت الماضي وفاز الأزرق بهدفين مقابل لا شيء. ومن المتوقع أن يتيح مدرب منتخبنا الإسباني غونزاليس الفرصة اليوم لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة السابقة بعدما اختار «24» لاعبا للمباراتين، حيث أبدى رضاه عن التجربة الأولى، مشيدا بدور اللاعبين في تنفيذ تعليماته والتي أسفرت عن تحقيق الفوز المستحق. يذكر أن الأزرق سيغادر إلى معسكر تدريبي في مالطا في نهاية مارس المقبل قبل خوض تصفيات كأس آسيا «2023» حيث يبلغ معدل أعمار اللاعبين المختارين 24 عاما، وهذا ما سيركز عليه الجهاز الفني في الاستحقاقات المقبلة، لذلك يجب على كل لاعب أن يؤكد جدارته بالانضمام للمنتخب، ومباراة اليوم ستكون فرصة للجهاز الفني لتقييم مستويات اللاعبين، حيث إن المباريات الدولية ذات طابع خاص تختلف كثيرا عن خوض المباريات المحلية.



من جانبه، فإن المنتخب الليبي يسعى لتعويض خسارته في المباراة السابقة بإشراف المدرب الإسباني خافيير كليمنتي والذي اكد انه في طور بناء فريق من الشباب بوجود عدد من العناصر الجيدة.