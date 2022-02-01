هادي العنزي



أوجع الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره الجهراء بهزيمة قاسية بنتيجة 118-55، في المواجهة التي جمعت الفريقين أول من امس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.



وضمن الجولة ذاتها، واصل كاظمة صدارة الترتيب بتغلبه على القرين 92-65، فيما تخطى القادسية عقبة نظيره برقان بفوز مستحق، وبفارق 12 نقطة (75-63).



في أهم مواجهات الجولة الثالثة، لم يجد لاعبو الكويت ومدربهم الألماني بيتر شومرز أي صعوبة في الوصول إلى «سلة» الجهراء على مدار الأشواط الأربعة، وسجلوا فارقا شاسعا في الربع الأول بلغ 21 نقطة (27-6)، مستغلين غياب محترفي الخصم، وحالة التبعثر الفني التي بدت واضحة، وفي الربع الثاني واصل الأبيض أفضليته، ليتمكن من إنهاء النصف الأول 53-20.



ولم يكن النصف الثاني من المباراة بأفضل من سابقه للجهراء، فزاد الوضع سوءا، مع وصول «العاصفة» الهجومية للأبيض إلى ذروتها، عبر «الثلاثيات» المتتالية، والاختراقات المتنوعة، ليسجل لاعبو «العميد» 36 نقطة، فيما لم يسجل «الجهراوية» سوى 15 نقطة فقط، وجاء الربع الأخير مؤكدا هزيمة قاسية للجهراء، وكاشفا عن ضرورة تدخل إداري سريع لتعديل الوضع.