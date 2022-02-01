هادي العنزي



واصل الجهاز الإداري بنادي الفحيحيل تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالصفقات الشتوية، وجاء آخرها التعاقد مع المهاجم يعقوب الطراروة قادما من نادي النصر بنظام الإعارة لنهاية الموسم، وقد تم التعاقد مع الطراروة ليخلف رحيل المهاجم الإسباني جاي ديمبلي الذي عاد إلى الكويت بداية الأسبوع الجاري.



وقد شهد الفريق الأول للفحيحيل عدة تغييرات خلال الفترة الماضية، بدأت بقدوم المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش، وانتقال ديمبلي، والتوقيع مع الدولي السوري مارديك مارديكيان، قادما من العربي الذي خرج من حساباته بعد تعاقد الأخير مع عدة لاعبين دفعة واحدة.



ويعد التعاقد مع المهاجم يعقوب الطراروة صفقة جيدة لـ«الأشاوس»، خاصة أنه سبق له تمثيل الأزرق في مختلف المراحل السنية، وله تجربة متميزة مع أندية الكويت، وكاظمة، ومع النصر بداية الموسم الحالي، ويأمل الفحيحيل البقاء ضمن أندية الدرجة الممتازة للموسم الثالث تواليا، ويحتل المركز السادس حاليا برصيد 9 نقاط، قبل انطلال الجولة العاشرة للدوري.