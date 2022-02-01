وجّهت لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي، الدعوة لمتسابقي ومحبي رياضة الدراجات المائية في الكويت من المواطنين والمقيمين للاشتراك في سباق الجولة الثالثة من بطولة الكويت للدراجات المائية 2022 (سباق القدرة والتحمل)، والذي سيقام الجمعة 11 فبراير الجاري في المنطقة الساحلية المقابلة للجزيرة الخضراء.



وذكر رئيس اللجنة حسين دشتي أن السباق سيشتمل على 3 فئات، فئة الجالس للمحترفين، وفئة الجالس ستوك للمبتدئين، وفئة الواقف للناشئين (البراعم)، وتم تخصيص كؤوس وجوائز مالية قيمة للفائزين مقدمة من الهيئة العامة للرياضة، مؤكدا أنه على الراغبين بالاشتراك التواصل مع النادي للتعرف على اللوائح والشروط ولاستيفاء إجراءات المشاركة، مشيدا في الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة بمديرها العام حمود فليطح ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا، إلى جانب ما أبدته شركة المشروعات السياحية من تعاون كبير في استضافة السباق.



وكانت نتائج سباق الجولة الأولى الذي أقيم في 7 يناير الماضي قد جاءت بفوز ثالث بطل أبطال العالم جاسم محمد الباز في المركز الأول لفئة الجالس للمحترفين، وجاء ثانيا فهد أحمد الريس، وثالثا عامر محمود عيناتي، وفاز فيصل طه بوربيع بالمركز الأول في فئة الجالس للمبتدئين، وجاء ثانيا ناصر نادر الرجيب، وثالثا يوسف محمد العروج، وفي فئة الواقف للبراعم جاء بالمركز الأول أحمد أسامة الوهيب، وجاء ثانيا فهد عبدالعزيز اليعقوب، وثالثا ناصر نادر الرجيب.