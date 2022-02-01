هادي العنزي



أتم ناديا السالمية والنصر صفقة تبادلية في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، الذي أغلق مساء أمس، تمخض على إثرها انتقال المدافع الغامبي بنادي النصر سانج بيير إلى صفوف الفريق الأول بنادي السالمية، فيما أخذ لاعب الوسط الإسباني انطونيو مارتينيز الاتجاه المعاكس، لينضم إلى صفوف «العنابي» ويعود مجددا تحت قيادة المدرب الوطني د. محمد المشعان، الذي استقدمه محترفا عندما كان على رأس الجهاز الفني للسماوي. ويعد الغيني بيير ثالث صفقات السالمية في فترة الانتقالات الشتوية، بعد المهاجم الإيفواري جمعة سعيد، ومحمد القحطاني، وجاءت تعاقدات السالمية بناء على توصيات فنية من الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم، الذي يسعى إلى إعادة السماوي إلى منصات التتويج، والظفر بلقب دوري stc الممتاز البطولة الأهم في الموسم، والتي تغيب عن خزائن «الرهيب» لسنوات.