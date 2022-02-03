استقبل نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى الكويت المستشار د.مصطفى ديوب، وذلك بحضور مدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني، وسكرتير التحرير لشؤون مجلس الأمة الزميل حسين الرمضان، ونائب رئيس قسم المحليات الزميل يوسف غانم.



وتناول اللقاء الأحاديث الودية وسبل التعاون الإعلامي مع السفارة، خاصة في المجالات التي تهم أبناء الجالية السورية والزملاء الإعلاميين السوريين في الكويت.



وأشاد د.ديوب بالنهج الموضوعي لجريدة «الأنباء» بشكل عام في مختلف القضايا، خاصة أخبار سورية وما يتعلق بأبناء الجالية بشكل موضوعي، إضافة إلى ما تتميز به من مصداقية في تناول الأخبار ومتابعة الأحداث على صدر صفحاتها، وتنوع صفحاتها وحرصها على تناول ما يهم القراء.



وفي ختام اللقاء، شكر نائب رئيس التحرير د.ديوب على زيارته لـ «الأنباء»، مؤكدا على متانة العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، متمنيا لسورية الاستقرار وأن تعود أفضل مما كانت عليه بجهود أبنائها.