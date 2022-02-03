توجهـت رئيســة جمعيــــة السعــادة والإيجابية الكويتية نجاة الحشاش بالشكر إلى وزير الشؤون والتنمية المجتمعيـــة ووزيــر الدولة لشؤون الإسكان والتطويــر العمراني مبارك العرو، على تبني هذا المشروع الذي ينصف المرأة وبالأخص هناك الكثير من النساء اللاتي لديهن ظروف خاصة وبحاجة للرعاية والمردود المادي، لكن هذا المشروع لا يخدم جميع نساء الكويت ونحن بحاجة للالتفات إلى القضايا التي تخدم أكبر شريحة من نساء الكويت والتي تضمن الأمان للمرأة، وتنصفها مع الرجل، ولهذا يجب الالتفات للعديد من القضايــا ومن ضمنهـا القضايا الاسكانية التي تضم شريحة كبيرة من النساء خاصة ان نسبة الطلاق اصبحت كبيرة جدا في الكويت، وأيضا النظر في موضوع السكن للمطلقات او المرأة غير المتزوجة والقرض الإسكاني، وضرورة فتح ملف الإسكان للمرأة المعنفة او المطلقة والارملة، وإيجاد حل جذري لهذا الموضوع ، وان يكون حق السكن ينصف المرأة الكويتية ويعطيها حقها، وهذه القضايا هي التي يجب ان تكون بالمقدمة الآن وتضمن للمرأة حقوقها.