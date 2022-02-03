ليلى الشافعي



عقد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري أمس اجتماعا مع قيادات الجهات التابعة للوزارة، وهم: وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القُصّر بالإنابة م.حمد البرجس، والمدير العام لبيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي، وأمين عام الأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر السجاري.



ودعا الكندري خلال الاجتماع إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية على مختلف الأعمال للتأكد من اتباع القوانين والنظم واللوائح المنظمة لإجراءات العمل، مشددا على أهمية تجنب ارتكاب المخالفات المالية والإدارية، مع تلافيها ومعالجتها في حينه وفور اكتشافها.



وأكد خلال الاجتماع عزمه على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لضمان سلامة وحسن سير العمل.