تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها أمس، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة من الشقق الحكومية في قطعة 5 بمشروع مدينة جابر الأحمد والتي تشمل 40 شقة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 7/7/2010.

وحددت المؤسسة اليوم الخميس 3 فبراير لتوزيع البطاقات والاثنين والثلاثاء 7 و8 فبراير لتوزيع بطاقات الاحتياط ويوم الأربعاء 9 فبراير موعدا لإجراء القرعة. ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم الشقق الحكومية في المشروع الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة بمنطقة جنوب السرة الساعة العاشرة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



وأكدت أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدراج الأسماء التي تليهم في التخصيص وعلى المواطنين المخصص لهم الشقق في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في الساعة العاشرة صباح الاثنين والثلاثاء 7 و8 فبراير مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.​



وفيما يلي الأسماء:



٭ أمين عيسى طه الدوسري



٭ فيصل إبراهيم عبدالعزيز الغضفان



٭ أحمد صفيان عبدالله محمد



٭ طلال جاسم محمد علي محمد الخباز



٭ مشعل علي معرفي معرفي



٭ علي عباس عبدالكريم الجيماز



٭ حسين جمعه غلوم دشتي



٭ عبدالله دغيم حمد العدواني



٭ فيصل حميد حسين



٭ خالد ماجد سلطان السالم



٭ محمد سليمان محمد المعجل



٭ عبد الوهاب أحمد حمد البلوشي



٭ فرج نايف محمد العجمي



٭ بدر متعب طرقي العنزي



٭ فهد علي محمد العجمي



٭ على سالم يالوس الخلف



٭ طلال فالح خلف العنزي



٭ أحمد إسماعيل سالم غلوم



٭ عثمان عادل عبدالحميد النجار



٭ منصور مسعود سلطان مبارك



٭ نادر فايز حسين الوهيب



٭ عبدالله سلمان عيسى العود



٭ عبدالرزاق يعقوب أحمد عبدالرزاق اللوغاني



٭ عبدالعزيز مروان بدر محمد



٭ عايد مطرب شالح الهاجري



٭ راشد أحمد عبدالرحمن الشايع



٭ جمال حسين مهدى عباس



٭ فهد برجس محمد العيد



٭ عبدالله عبدالرضا رمضان الأديب



٭ عبدالعزيز اسعد عبدالعزيز السند



٭ تركي فرج بشير نصيب



٭ عبدالعزيز صلاح فهد سلطان



٭ سعود بشير طعمه الخالدي



٭ عيسى سامي أحمد القطان



٭ عبدالله هشام راشد الشرف



٭ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الشايع



٭ مناف طالب منصور عبدالله



٭ بشار ناصر حسين شمساه



٭ راشد محمد سمير الظفيري



٭ حمد طلال عباس باقر.