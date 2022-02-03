عادل الشنان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استقبال طلبات التخصيص للمواطنين المشمولين بأحكام القانون 2/ 2015 فئة «من باع بيته» والذين يسري عليهم هذا القانون والمخاطبين بأحكامه ولمن قام ببيع مسكنه بعد تاريخ العمل بالقانون 1992/20 والمقيد لهم طلب مسكن ملائم في سجلات المؤسسة وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2006، والراغبين بالتخصيص على مشروع شرق تيماء وذلك اعتبارا من 6 فبراير حتى 10مارس، لاستقبال طلبات التخصيص على هذه المنطقة، وذلك عبر الرابط www.pahw.gov.kw وحجز المواعيد مرتبط بعملية تحديث أرقام الهواتف الخاصة بالمواطنين عبر نفس الرابط.



وفي هذا السياق، علمت «الأنباء» ان عدد البيوت التي سيتم تخصيصها لاستكمال المشروع تبلغ 84 بيتا فقط، وهو العدد الذي حالت بعض الاعمال الخاصة بوزارة الاشغال دون استكماله خلال الفترة السابقة علما بأن المشروع يحظى بتكسيات خارجية واستغلال كل مساحة البناء للوحدات السكنية ومراعاة التمديدات الخاصة بالتكييف لتتناسب من ذوق كل مواطن على حدة من حيث «الدكتات» للتكييف المركزي أو الوحدات المنفصلة وسبل صرف ما ينتج عنها، كما حظي المشروع بمختبر لعمل فحوصات الجودة بشكل دوري للحفاظ على جودة المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال وكفاءتها.



وقالت المصادر إن المشروع يتميز بتصميم معماري من حيث استخدام حجر البازلت لأول مرة في مشاريع الرعاية السكنية، وهو الأمر الذي أعطى لمسة جمالية طبيعية للبيوت بشكل مميز والأسوار الحديدية المقصوصة بالليزر ودمجها مع أصباغ «السيجما»، واستخدام الرخام العماني ذي الجودة العالية وأحدث أنواع قطاعات الألمنيوم التي تسهم بشكل مميز في منع الأتربة والحد من الضوضاء وتوفير 5 مواقف سيارات أمام كل منزل، وتمتاز بيوت المشروع بثلاثة أنظمة للعزل مستخدمة فعليا، مما سيوفر كثيرا بتكاليف تشغيل التكييف مستقبلا على المواطنين.