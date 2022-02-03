حول تقليص عمر المرأة المستحقة للمكافأة من 55 إلى 50 عاما، قالت رئيس الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا لـ«الأنباء»: طالبنــا مرارا وتكرارا، ومنذ مدة ليست بالقصيرة نحن كجمعية نسائية ومعنا مؤسسات كثيرة في المجتمع المدني، بإلغاء هذا المشروع، واعتبرناه مشروعا فاشلا، فهو يبدو كأنه لصالح المرأة بينما هو إهانة واحتقار لها لأنه يسعى إلى عزلها وإهدار حقها وواجبها بالمساهمة في بناء الوطن والمشاركة في صنع القرار، كما أن هذا المشروع هو استمرار للسياسات التبذيرية المدمرة التي شاعت بالاستهتار في موارد البلاد ومدخرات الأجيال القادمة.



‏وأضافت الملا: في الوقت الذي تحرص فيه جميع الأمم الحية على حشـد جميـع مواردها البشريـة وطاقاتهـــا لتحقيــق ازدهارهــا والنهوض بها نجد من يصدر مثل هذه المشاريع ليدفع بتعطيل 12% من المجتمع وإبقاء النساء في البيوت وتشجيعهن على ترك العمل بوقت مبكر.



وأتمنى من الحريصين على نهضة الكويت الوقوف في وجه هذا المشروع وايقاف العبث بحاضر ومستقبل الكويت، اما إعادة طرحه الآن فهو فقط للمساومات وللتكسب الانتخابي على حساب المصلحة العامة للوطن.