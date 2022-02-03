بشرى نقلها وفد خيري كويتي قام بزيارة لإندونيسيا مؤخرا لوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخيرية الكويتية هناك على رأسها اثنين من المساجد، وعيادة طبية، إضافة لتوزيع المساعدات الإغاثية.



وقال رئيس قسم المشاريع بلجنة جنوب شرق آسيا بجمعية إحياء التراث الإسلامي جاسم الحسن إن زيارته الأخيرة إلى إندونيسيا حفلت بمزيد من الإنجازات الخيرية والإنسانية، وذلك من خلال تفقد 48 مشروعا خيريا كويتيا متنوعا في 48 قرية ومدينة وجزيرة في أنحاء مختلفة من جمهورية إندونيسيا، وتضم هذه المشاريع المنفذة بالتعاون مع مكتب الجمعية في إندونيسيا (اللجنة الخيرية المشتركة) مساجد ومدارس ومعاهد ومستشفيات ومراكز أيتام وآبار ماء، منها ما هو منجز ومنها ما هو تحت الإنجاز.



كما زف البشرى لأهل الخير في الكويت أنه قد تم وضع حجر الأساس إيذانا لبناء مسجدين جديدين، وكذلك تم وضع حجر الأساس لمشروع بناء المرحلة الثالثة من معهد عائشة بنت أبي بكر للدعوة رضي الله عنها، والذي يشمل بناء وتأثيث العيادة الطبية، وبناء وتأثيث مبنى الإدارة رقم 2 ومولد كهربائي وبئر ارتوازي في مدينة بوقور الإندونيسية.



وأضاف الحسن أنه خلال زيارته لمواقع المشاريع الخيرية حرصنا على توزيع مساعدات إنسانية للأسر الفقيرة، ووضعها في أولويات برامج الزيارة، خاصة أن كثيرا من الأسر المحتاجة ساءت أحوالها نتيجة استمرار جائحة كورونا العالمية، وقد شملت المساعدات 702 سلة غذائية، و1500 كيس أرز بواقع 10 كيلو أرز لكل أسرة، كما تم ذبح 20 بقرة وتوزيع لحومها على المحتاجين كذلك، وقد استفادت من هذه المساعدات نحو 4200 أسرة إندونيسية محتاجة.



واستطرد الحسن إلى أن هذه المساعدات التي قدمها أهل الكويت الكرام الذين عرفوا بإحسانهم وعطائهم كان لها صدى طيبا في نفوس هذه الأسر الفقيرة التي بدت عليها الفرحة أثناء تسلمها، كما أن الأطفال أيضا كان لهم نصيب من هذه المساعدات، سواء كانوا من الأيتام أو غيرهم، فقد استطعنا أن نرسم السرور على وجوهم من خلال توزيع 2000 كيس من الحلوى عليهم.