يحيى حميدان



قال مدير منتخبنا الوطني لكرة الصالات حسين حبيب، ان التجربتين الوديتين اللتين خاضهما الأزرق أمام البحرين (6-0 و2-1) كانتا على مستوى التوقعات من حيث الفائدة الفنية للمدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» واللاعبين.



وأضاف حبيب في حديث خاص مع «الأنباء»، أن المنتخب البحريني مميز ويمتاز باللعب الدفاعي، والنتيجة الكبيرة في المباراة الأولى جعلت المتابعين يعتقدون أنه منافس سهل، وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن صعوبة فوز «الأزرق» في المباراة الثانية أول من أمس كانت متوقعة.



وبين أن تحضيرات منتخبنا الوطني للمباراتين لم تكن مثالية بعد توقف التدريبات 10 أيام بسبب معدل الإصابات الكبير بفيروس «كورونا»، لكن رغم ذلك كان اللاعبون حاضرين ذهنيا وبدنيا وهذا يعود لانضباطهم الكبير طوال الفترة الماضية.



وكشف حبيب عن وجود توجه لإشراك لعبة كرة الصالات في دورة الألعاب الخليجية المجمعة في الكويت خلال الفترة من 11 وحتى 21 مايو المقبل، وهذه الفكرة قيد الدراسة حاليا.



وشكر حبيب نائب مدير عام هيئة الرياضة للرياضة التنافسية د.صقر الملا وأمين عام اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم ونائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة وأمين عام الاتحاد صلاح القناعــي ومسؤولــي لجنة الصـالات على دعمهم الكبير للمنتخب طوال الفترة الماضية.