هادي العنزي



أحرزت اللاعبة سارة بهبهاني المركز الأول لبطولة التنس النسائية الشتوية بعد تغلبها في المباراة النهائية على ياسمين الشمالي التي حلت ثانية بمجموعتين دون رد (6-1، و6-2)، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد الجابر، والسفيرة البريطانية ليندا لويس، ونائب رئيس اللجنة النسائية في اتحاد التنس دلال بهبهاني.



وفي منافسات فئة الناشئات (تحت 18 سنة)، فازت اللاعبة تانيشكا كانان بالمركز الأول، فيما حصدت كافني رانيارا المركز الثاني، وشهدت البطولة، التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية رافائيل نادال، مشاركة 48 لاعبة في فئتي السيدات والناشئات.



من جانبه، أبدى مارتن بلغرايفر مدير أكاديمية رافائيل نادال سعادته باستضافة البطولة، وقال: «شهدنا بطولة ناجحة، ومتميزة بكل المقاييس، وقدمت العديد من المواهب الجيدة، ونأمل أن نشهد المزيد من البطولات النسائية مستقبلا».



من جهتها، أكدت نائب رئيس اللجنة النسائية في اتحاد التنس دلال بهبهاني، أن النجاح الذي شهدته البطولة جاء ثمرة لتعاون الجميع، وجاءت المستويات الفنية عالية، وشهدنا العديد من المباريات القوية، وسنحرص على تنظيم العديد من البطولات النسائية مستقبلا.