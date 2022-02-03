عبدالعزيز جاسم

اعتذر مدرب منتخبينا الوطنيين الأول والأولمبي لكرة القدم الإسباني كارلوس غونزاليس عن استكمال مشواره مع المنتخبين، وذلك لرغبته في تكملة مشوار التدريب في بلاده.

وقبل اتحاد الكرة اعتذار غونزاليس، على أن يتم تكليف مدربين للمنتخبين الأول والأولمبي الأسبوع المقبل كحد أقصى ليقودا «الأزرق» خلال فترة التوقف الدولي في 20 مارس المقبل.

وكان منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قد أنهى تجمعه خلال فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، والتي شهدت خوض الأزرق مباراتين وديتين دوليتين أمام المنتخب الليبي، فاز في الأولى بهدفين دون رد، وخسر في الثانية بذات النتيجة.

وقد ساهمت المواجهتان في منح المدرب الاسباني كارلوس غونزاليس الفرصة للوقوف على السلبيات والإيجابيات في صفوف المنتخب، وهو ما يجب أن يعمل عليه في فترة التوقف الدولية الثانية 20 مارس، والتي سيعسكر فيها منتخبنا في مالطا وسيواجه المنتخب المالطي ومنتخبا أوروبيا آخر، وستكون المباراتان بمنزلة البروڤة الأخيرة قبل الاستحقاق المهم، وهو تصفيات آسيا 2023 في يونيو المقبل.

وعلى الرغم من الخسارة، قال غونزاليس إنه سعيد بمستوى الأزرق في الشوط الثاني لكن لم يحالفه الحظ بتسجيل الأهداف، حيث كان الطرف الأفضل، رغم أن الأداء كان رائعا فيه، معربا عن فخره بما قدمه اللاعبون بشكل عام في مجمل المباراتين، وموضحا أن الأزرق لم يفقد هويته وأن الخسارة في مباراة لا تعني ذلك لأن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد.

بدوره، قال مدير المنتخب فهد عوض: ان الأزرق لم يظهر بالشكل المطلوب خصوصا في الشوط الأول، وقد حاولنا العودة في الشوط الثاني وأجرينا بعض التبديلات لكن لم نتمكن من تعديل النتيجة، مشيرا إلى أن خوض مواجهتين خلال يومين ساهم في حدوث الإرهاق نوعا ما، وهذه ليست أعذارا لأن علينا العمل على الناحية البدنية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المدرب غونزاليس أشرك خلال المباراتين ما يقارب 21 لاعبا، الأمر الذي أتاح إظهار الصورة التي يريدها المدرب، والآن سنعود للمنافسات المحلية وسيقوم غونزاليس بمتابعة جميع اللاعبين لاختيار التشكيلة المناسبة خلال التجمع المقبل في مارس.

الأزرق في التصنيف الثاني

إلى ذلك، من المقرر أن تسحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2023 يوم 24 فبراير الجاري وسيكون منتخبنا في التصنيف الثاني، وذلك وفقا للتصنيف الدولي الشهر الجاري. وسيتأهل إلى النهائيات من المجموعات الستة أصحاب المراكز الأولى بالإضافة إلى أفضل 5 ثوان.

إيقاف المسحات

قرر اتحاد الكرة إيقاف المسحات الطبية لجميع الأندية، وذلك اعتبارا من اليوم، على أن تقوم الأندية بحماية لاعبيها والأجهزة الطبية والإدارية من خلال تطبيق الاشتراطات الصحية.