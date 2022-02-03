وقع اختيار الأجهزة الفنية لأكاديمية الشركة الكويتية للاستثمار على 37 لاعبا من البراعم الذين خضعوا للاختبارات في الفترة الماضية، ليقترب بذلك اكتمال عقد الأكاديمية، حيث من المقرر أن يصل عدد البراعم الذين سيتم اختيارهم إلى 50 بالإضافة إلى 10 لاعبين احتياطيين.



وتهدف الشركة الكويتية للاستثمار من هذه الأكاديمية التي تم تأسيسها مؤخرا بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب، إلى اكتشاف المواهب وصقل موهبتها وإكسابها المهارات اللازمة بواسطة مدربين متخصصين، علما أن الأكاديمية رياضية وترفيهية وثقافية.



إلى ذلك، قام نجم منتخبنا الوطني ونادي القادسية عبدالله ماوي بزيارة الأكاديمية، من أجل الوقوف على الإمكانيات المتاحة لها، وآلية العمل بها، وكيفية تدريب البراعم وتجهيزهم للمستقبل القريب. وأشاد ماوي بالإمكانيات التي وفرتها الشركة الكويتية للاستثمار للأكاديمية، مضيفا ان العمل داخل الأكاديمية يسير بشكل احترافي، وهو الأمر الذي سيضمن لها النجاح، خصوصا أن القائمين عليها لم يتركوا شيئا للصدفة، وقاموا بالإعداد لكل كبيرة وصغيرة بدقة متناهية.



وشدد ماوي على أن ثمة الكثيرين من البراعم لا يحبذون اللعب للأندية في هذه العمر الصغيرة، لذلك يتوجهون إلى الأكاديميات الخاصة لممارسة الكرة بها، لكن يتعين عليهم دفع مقابل مادي نظير الانضمام لها ثم الاستمرار، وهذا بالطبع حق أصيل للأكاديميات التي تعمل بشكل استثماري. ومن الرائع أن تقوم الشركة الكويتية للاستثمار بإنشاء الأكاديمية وضم لاعبين لها دون مقابل مادي، ثم تعمل على انتقالهم لأندية مجانا، وذلك تأكيدا لدورها الملموس في دعم الرياضة بصفة عامة والبراعم بصفة خاصة».