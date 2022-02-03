اعلن فريق الاتحاد المدرسي للبنات تحت 18 سنة للكرة النسائية للملاعب العشبية عن نفسه في اول مشاركة له في الدوري الذي ينظمه اتحاد كرة القدم بعدما تغلب على فريق فتيات العيون 4-3 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب عبدالرحمن البكر بالعديلية.



وأشادت مديرة فريق الاتحاد المدرسي د.شيخة العلاطي بالروح المعنوية العالية للبنات وعدم وجود الرهبة من المشاركة الاولى الرسمية بجانب نجاحهن في العودة للمباراة وقلب النتيجة رغم تأخر الفريق بفارق هدفين، وأكدت ان اللاعبات لديهن الطموح في مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة وخاصة مواجهة نادي سلوى المقرر لها السبت المقبل بعدما حققن الفوز على التضامن 7-1، وانتهت المباراة الاخيرة بالتعادل الايجابي بين يوفنتوس والخليج بهدف لكل منهما.