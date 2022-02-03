يعقوب العوضي



رغم وجود قانون ولائحة تتيح للاعبين عمل «إجازات خاصة أو تفرغ رياضي» فــي حالة تمثيل المنتخبات الوطنية، حيث صدر القانون رقم 87 لسنة 2017 والقرار رقــم 28 الصادر في 2018 وتضمن اللائحة المنظمة الإجازات الخاصـــة والتفـــرغ الرياضي، إلا أن عددا من لاعبي منتخبنا الوطني لكرة اليد، الذي شارك مؤخرا في بطولة كأس آسيا بالسعودية والمؤهلة لبطولة كأس العالم، فوجئوا بعقوبات وخصومات مالية من مقار عملهم رغم تقديمهم التفرغات الرياضية رسميا، ومن هؤلاء وإبراهيم الأمير ومشعل طه.



كما فوجئ اللاعب فواز مبارك بحرمانه من إحدى المواد الدراسية والتخرج من إحدى الجامعات بعد عودته من المشاركة مع الأزرق على الرغم من تقديمه للتفرغ الرياضي، وكذلك لاعب القادسية عبدالعزيز سالمين. من جانب آخر، أصدر اتحاد كرة اليد جدول استئناف مباريات الدوري العام للمراحل السنية مساء أمس، حيث تنطلق منافسات دوري تحت 19 سنة 5 مارس المقبل، فيما تستأنف منافسات دوري تحت 17 سنة 4 مارس، بينما ستتواصل بطولة الدوري العام للفئة السنية تحت 15 سنة 11 فبراير الجاري، ودوري تحت 13 سنة 21 فبراير الجاري.



من جانب آخر، قرر الاتحاد تمديد فترة تسجيل وانتقال وشطب اللاعبين لجميع المراحل السنية، حيث تنتهي فترة تسجيل العمومي والمراحل السنية تحت 19 وتحت 17 سنة في 28 فبراير الجاري،، فيما تنتهي فترة تسجيل تحت 15 سنة في 10 الجاري.