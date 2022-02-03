مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم

اكتمل عقد الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم للموسم الجاري، وذلك بعد فوز القادسية على الفحيحيل 1-0 في المباراة المؤجلة من المجموعة الثانية والتي جمعتهما مساء أول من امس على ستاد صباح السالم.

وكان من المقرر ان تقام المباراة يوم 25 من الشهر الماضي لكنها تأجلت لدواعي كورونا. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأصفر الى 9 نقاط ليحل ثانيا ويتأهل كأفضل فريق ثان عن المجموعات، كما تأهل النصر بعد ان تصدر المجموعة بفارق المواجهات عن القادسية.

وكان فريقا العربي والكويت قد حجزا مكانهما عن المجموعتين الأولى والثالثة بوصول رصيد كل منهما 10 نقاط، ومن المقرر ان يتحدد موعد مواجهات المربع الذهبي في وقت لاحق.

من جانبه، قال المنسق الإعلامي لفريق القادسية محمد عوض ان التأهل جاء بصعوبة وباللحظات الأخيرة على حساب الفحيحيل إلا أن الأمر المميز في هذا التأهل هو الروح القتالية للاعبين خصوصا أن المدرب الجزائري خير الدين مضوي حرص على إشراك بعض اللاعبين الشباب والبدلاء وهو أمر سيعود بالفائدة على الفريق مستقبلا.

وأضاف أن اللاعبين لم يقصروا طوال شوطي المباراة وحاولوا كثيرا تسجيل اهداف، والجيد في المباراة أن البدلاء كانوا حاضرين بقوة من خلال الأداء والتركيز، فصناعة الهدف جاءت عن طريق البديل عبدالعزيز نصاري والهدف أيضا للاعب البديل الشاب فهد العتيبي، كما شارك الشاب حسين حاجية، لافتا إلى أن الفريق يبحث عن خوض مباراة ودية السبت المقبل قبل استئناف دوري stc الممتاز 9 الشهر الجاري.

مروي إلى ظفار

من جانب اخر انتقل المهاجم عبدالعزيز مروي لنادي ظفار العماني في صفقة انتقال حر.