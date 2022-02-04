خلود شهاب: تخصيص الفترة الصباحية من 9 صباحاً إلى 1 مساء لطلبة المدارس والجهات الرسمية والمسائية لباقي الجمهور



عادل الشنان



أعلنت وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب إعادة افتتاح برج التحرير لاستقبال الجمهور اعتبارا من يوم الأحد المقبل وذلك تزامنا مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.



وقالت الشهاب في تصريح للصحافيين بمناسبة إعادة افتتاح البرج إن استقبال الجمهور سيكون متاحا للجميع مجانا خلال شهر فبراير فقط لافتة إلى أن أول افتتاح للبرج كان عام 1996 واستمر أياما معدودة.



وأضافت أنه تم إعادة تجهيز البرج بقاعة تحتوي على بعض المقتنيات التاريخية لوزارة المواصلات التي تحكي تاريخ الوزارة على مدى عقود طويلة.

وذكرت أن برج التحرير يعتبر أحد أهم معالم دولة الكويت إذ بدأ تشييده عام 1986 وتوقف العمل به خلال فترة الغزو وتم إعادة استئناف العمل به عام 1993 وتم الانتهاء من إنشائه عام 1996.



وأضافت أن البرج الذي يبلغ ارتفاعه 372 مترا افتتحه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في مارس عام 1996 ويعد البرج الثاني من حيث الارتفاع بعد برج الحمراء ويضم قاعة تبلغ مساحتها 926 مترا مربعا على ارتفاع 150 مترا وهي التي سيتم استقبال الجمهور بها.



ولفتت إلى «الجهود الكبيرة والمخلصة» من شباب الوزارة وكذلك دعم شركات الاتصالات والعديد من الجهات الحكومية لإعادة تأهيل القاعة في البرج بشكل كامل ليصبح جاهزا لاستقبال الجمهور خلال الشهر الجاري.



وأكدت اهتمام الوزارة لاطلاع الجمهور على أهمية برج التحرير الذي سيتضمن في قاعته فيديوهات ومنشورات عن أهم المعلومات عن الوزارة وكذلك عرضا لبعض المقتنيات عن تاريخها فيما يخص قطاعي الاتصالات والبريد.



وقالت الشهاب إن القاعة التي سيتواجد بها الجمهور تطل على جميع اتجاهات (العاصمة) بزاوية 360 درجة لتعطي منظرا كاملا ما يخدم هواة التصوير لافتة كذلك إلى حرص الوزارة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة بتخصيص مساحة لهم في ساحة برج التحرير الخارجية.



وأشارت إلى حرص الوزارة على تطبيق الاشتراطات الصحية لدخول البرج عبر تحديد أعداد محددة في القاعة مع إمكانية الحجز للدخول من موقع برج التحرير الإلكتروني.



وأوضحت أنه تم تخصيص الفترة الصباحية من الساعة



9 صباحا إلى 1 مساء وستكون مخصصة لطلبة المدارس والجهات الرسمية أما الفترة المسائية فستكون لباقي الجمهور من الساعة 3 إلى



9 مساء وذلك حتى نهاية شهر فبراير الجاري، عبر حجز رسمي مع تطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من قبل مجلس الوزراء وأن يكون الدخول للمطعمين مع توافر الكمامات والتباعد الاجتماعي



وأكدت الشهاب توافر المشاريع الشبابية، مع وجود شركات كبرى ستتواجد بدء من يوم الأحد، لعرض منتجاتهم أمام الجمهور، مشيدة بدور الشركات العالمية ودورها في إعادة تأهيل البرج ليكون جاهزا أمام الجمهور.



بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة م.مانع العجمي أنه تمت إعادة افتتاح وتأهيل مبنى برج التحرير،ليكون جاهزا أمام الجمهور بمناسبة الاحتفالات في مناسبة الأعياد الوطنية والتحرير.



وأشاد العجمي بدور وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس وحرصها في متابعة إعادة تأهيل البرج وافتتاحه أمام الجمهور في فترة الأعياد الوطنية كذلك توجيهات وكيل المواصلات م.خلود الشهاب ومتابعتها لجميع الجهود للمسؤولين في الوزارة، لاسيما ان البرح يعتبر معلما سياحيا حضاريا وسادس برج في العالم من ناحية الارتفاع.