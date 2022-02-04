مريم بندق



أكدت مصادر أن ديوان الخدمة المدنية اعتمد الكشف النهائي لأسماء مستحقي مكافأة الصفوف الأمامية لوزارة الداخلية وعددهم 36446 وأرسل إلى «المالية» منذ أغسطس الماضي. وقالت المصادر: خاطبنا «المالية» رسميا بالكشف النهائي بعد ان استجابت «الداخلية» لمعالجة ملاحظات الديوان، وبذلك أصبح كشف الأسماء جاهزا.



ولفتت مصادر مطلعة اخرى إلى ان «المالية» لا تقوم بالتدقيق المفصل لكشف الأسماء الواردة من الديوان، وبمجرد تسلم المطالبة يتم رصد المبلغ المطلوب خلال يومين تقريبا حسب التعليمات وتوافر السيولة.



وبينت انه تنفيذا لضوابط اللجنة المالية البرلمانية التي اضيفت الى مشروع قانون الاعتماد الإضافي المقدم من الحكومة، فإن تقديم الاقرار والتعهد سيتطلب وقتا اضافيا يمتد حسب القدرات الفنية لوزارة الداخلية، لكنه سيكون مقيدا بإعلان مجلس الوزراء أن الصرف لـ «الداخلية» خلال شهر، والذي بدأ 31 يناير الماضي. ونبهت المصادر إلى أن بدء العطلة الرسمية لليوم الوطني ويوم التحرير والإسراء والمعراج في 25 الجاري يقلص أيام العمل المتاحة أمام «الداخلية» لإنجاز إجراءات الإقرار والتعهد المطلوبة من المستحقين خلال 15 يوم عمل فقط، وهي المهلة المتبقية لصرف المكافأة تنفيذا لتعهد مجلس الوزراء.