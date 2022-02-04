بشرى شعبان



استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، سفير جمهورية الهند لدى البلاد سيبي جورج والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية وحمايتها في الكويت، مشيدا بالعلاقات التاريخية القديمة والمميزة بين البلدين وعلى أعلى المستويات، مؤكدا الحرص على تعزيز هذه العلاقة الطيبة.

وأوضح الموسى أن سوق العمل في الكويت يستقطب العمالة بما يحتاج إليه من تخصصات لذوي خبرة تخدم سوق العمل وحاجته، كما تبذل الهيئة جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود بالوقت ذاته بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة لها.

وأكد الموسى الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة عمل مناسبة تكفل لجميع العمال حقوقهم بمن فيهم العمالة الهندية في القطاعين الأهلي والمنزلي.



بدوره، أبدى السفير سيبي جورج امتنانه وشكره للكويت على ما لمسه من جهود وتطورات تستحق الإشادة، وأكد على رغبته في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة.



وحضر اللقاء من جانب الهيئة كل من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة مبارك الجافور مدير إدارة العلاقات الدولية جابر العلي، والباحث علوم سياسية بإدارة العلاقات الدولية خالد الصباح.