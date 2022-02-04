المذكور: ما قام به العوضي يدل على التربية الحصيفة من والديه ومدربيه وواجبه الإنساني تجاه إخوانه في فلسطين



ليلى الشافعي



احتفت 11 جهة باللاعب الكويتي الناشئ محمد العوضي، تقديرا له بعد انسحابه من مواجهة لاعب صهيوني في بطولة للتنس أقيمت مؤخرا بدبي في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما، وذلك بعد فوزه وتأهله إلى الدور نصف النهائي، وأقيم الحفل في مقر جمعية الإصلاح الاجتماعي بمنطقة الروضة.



وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور: إن انسحاب العوضي ينسجم مع موقف القيادة السياسية في الكويت من رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن القيادة السياسية في الكويت، ممثلة بأميرها وحكومتها ومجلس الأمة ونوابه، وكذلك قوى الشعب وحراكه، موقفهم ثابت تجاه الحق الفلسطيني، والوفد الكويتي الذي اتخذ موقفا يدل على أن هذا الجيل مبارك بفكره وعقله، جيلا أبى أن يكون ندا لعدو صهيوني في مجال الرياضة أو أي مجال من المجالات.

وأكد د.المذكور أن ما قام به اللاعب محمد العوضي إنما يدل على التربية الحصيفة من والديه ومدربيه، فحين علم أنه سيكون ندا للاعب صهيوني قام بواجبه الإنساني تجاه إخوانه في فلسطين برفض مواجهة هذا اللاعب، مشيرا إلى أن هذا الجيل يحق له أن يفتخر بمثل هذا اللاعب، ليس في الكويت فحسب، بل في العالم العربي والإسلامي.



وتطرق د.المذكور إلى موقف الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، مؤكدا ضرورة أن تكون هذه القضية دائما حاضرة في قلوبنا، متوجها بالتهنئة إلى والديه ومدربيه وإخوانه على هذا الموقف الذي يعبر عن استقامته وتربيته.



وشدد د.المذكور على ثبات الموقف الكويتي من القضية الفلسطينية، وهو ما عبرت عنه أيضا المهندسة الكويتية جنان الشهاب التي قررت إلغاء مشاركتها رسميا في معرض إكسبو دبي 2020، رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والاحتفاء بجناحها في المعرض.



الشعور بالفخر



من جانبه، قال النائب د.حمد المطر: كم هو جميل أن نشارك اليوم في تكريم محمد العوضي لاعب الكويت.. الدولة التي أتشرف بالانتماء إليها، ورفع رأس أمته في قضية كلية، وهي قضية أمة، متوجها بالشكر إلى أهله على تربيته التربية السليمة، مؤكدا أن القرار الذي اتخذه ليس قرارا سهلا، فالأمة ولادة.

وتابع د.المطر ان القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة للكويت، ومحورية، ولم ولن نتنازل عن الدفاع عنها، مشيرا إلى أن تكريم لاعب الكويت محمد العوضي تكريم مستحق، فهو لاعب بالرغم من صغره فإنه شرف الأمة في قضية كلية، فقد تنازل عن شيء مهم بالنسبة له كلاعب في هذا العمر مقابل قضيته المحورية.

وأوضح د.المطر أن القرار الذي اتخذه اللاعب العوضي ليس سهلا، فقد تنازل عن ميدالية ذهبية، مؤكدا أنه يحق لكل كويتي أن يشعر بالفخر، متوجها بالشكر إلى الجهات الرسمية والمشرفين على البعثة والاتحاد الكويتي على موقفهم المشرف، مبينا أن اللاعب رغم أنه لاعب كويتي، إلا أنه قد تم تكريمه في كثير من الدول العربية.



حافز للبطولات



ومن جهته، توجه اللاعب الكويتي محمد العوضي بالشكر إلى المكرمين، مؤكدا أن هذا التكريم يعد حفزا له لحصد البطولات القادمة.

هذا وقد توجه مدير المنتخبات الكويتية للتنس عبدالرضا الشطي بالشكر إلى جمعية الإصلاح الاجتماعي والمشاركين في تكريم اللاعب محمد جاسم العوضي بعد انسحابه من أمام لاعب الكيان الصهيوني، مؤكدا على الموقف الثابت من عدم المشاركة مع أي لاعب من الكيان الصهيوني، متمنيا أن يحرز أبطالنا يوما ما البطولات من داخل الأراضي الفلسطينية، مؤكدا على أن الكويت لديها الاستعداد للتضحية بميدالية أو اثنتين لكن ليست لديها استعداد للتضحية بالقضية الفلسطينية.



دروع تشجيعية



من جانب آخر، قامت الجهات المشاركة بتكريم الطالب العوضي، بتقديم عدد من الدروع له، إلى جانب تقديم الشكر والعرفان لوالديه اللذين كان لهما الدور الكبير، إضافة إلى دعم وتشجيع موقفه الذي جاء تعبيرا عن توجه الكويت، قيادة وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية، وإثبات موقف البلد بعدم التطبيع مع الكيان المحتل.