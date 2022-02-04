دارين العلي



أعلن نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء أحمد الشـــــمري فـــي تصريـــــح لـ «الأنباء» عن تكثيف الحملات التفتيشية في المرحلة المقبلة لمحاصرة التعديات وتحديدا المنازل التي توجد فيها تمديدات غير مرخصة نتيجة زيادة مساحات البناء أو بناء عشوائيات وبيوت «الصفيح» على الأسطح او أمام المنازل لإسكان العمالة فيها.



وقال الشمري: ان هذه المخالفات والتمديدات خطيرة جدا تؤثر سلبا على سلامة الشبكة والسلامة العامة، حيث يمكن ان يؤدي ذلك لحدوث التماس كهربائي بسبب التمديدات غير القانونية، معلنا عن أن الحملات المكثفة ستشمل محافظات العاصمة والفروانية والجهراء بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.



ولفت الشمري الى ان فريق الضبطية القضائية التابع للمنطقة الشمالية نفذ بالتنسيق مع شبكات التوزيع حملة مشتركة مع بلدية الكويت تحت إشراف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد لرصد التعديات والمخالفات في أكثر من منطقة يوم أمس، ومنها منطقتا شرق والدعية، موضحا انه تم خلال حملة امس قطع التيار عن احد العقارات التي تضم سكنا للعزاب في منطقة الدعية تحت إشراف محافظ العاصمة وطوارئ العاصمة، كما تم قطع التيار عن 3 عقارات في منطقة جليب الشيوخ استغلت المساحات الترابية على أملاك الدولة والاستفادة من الطاقة بشكل مخالف، كذلك تم بالتنسيق مع السكنية فصل التيار الكهربائي عن بيوت تم تخصيصها وسحبها من قبل المؤسسة لمخالفتها لشروط الإسكان.

وشدد الشمري على ان استمرار الحملات المشتركة بالتنسيق مع محافظة العاصمة وبلدية الكويت يأتي ضمن استراتيجية الفريق بهدف القضاء على التعديات والعشوائيات التي تشكل خطرا على سلامة شبكة الكهرباء، حيث إن الفريق نجح في الحد من المخالفات بنسبة عالية جدا، إذ قام الفريق خلال المرحلة الماضية بقطع التيار عن أكثر من 50 عقارا مخالفا نتيجة التمديدات الكهربائية المخالفة.

وأشار الشمري إلى ان حصيلة المخالفات في الشهر الماضي بلغت 27 محضر ضبط وإثبات حالة متنوعة ما بين استغلال كهرباء دون عداد والعبث بالمصهرات وتغيير أحجام القواطع، ما استدعى قطع التيار عن العقارات المخالفة، داعيا ملاك العقارات إلى عدم التلاعب بالعدادات سواء لخدمة الكهرباء أو المياه، وعدم السماح بذلك تجنبا لقطع الخدمة عنهم خصوصا تلك العقارات المؤجرة التي يتحمل صاحب العقار مسؤولية المخالفات فيها.