بشرى شعبان



نفذت اللجنة المشتركة أول من أمس حملة للتفتيش على العمالة المخالفة لقانون الاقامة بمحافظة الفروانية، وتحديدا في منطقة جليب الشيوخ، وانطلقت الحملة التي رافقت «الأنباء» خلالها اللجنة المشتركة من أمام مركز ايواء العمالة المنزلية التابع للهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة رئيس فريق اللجنة المشتركة محمد الظفيري ومفتشي «القوى العاملة» بالإضافة الى مباحث شؤون الاقامة وشملت الجولة أسواقا شعبية ومطاعم ومصنعا لتصنيع الحلويات «السناك».



وفي هذا السياق، أعلن نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك الجافور أن الحملة انطلقت بهدف التفتيش على العمالة المخالفة لقانون الاقامة في جليب الشيوخ بالعديد من الأسواق الشعبية وأماكن بيع الخضار بالاضافة الى منجرة ومصنع ومطعم، مشيرا الى انه تم ضبط 30 عاملا مخالفا، ومنجرة غير مرخصة ستتم إحالتهم الى جهات الاختصاص.



وعن المخالفين، قال الجافوز: تم ضبط 12 من العمالة المنزلية «مادة 20» و18 من عمالة القطاع الخاص «مادة 18»، منهم 10 عمال مسجل بحقهم بلاغات تغيب و6 عمال مخالفين في المطعم، مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة بشكل يومي



لضبط العمالة المخالفة وتطبيق قرارات تنظيم سوق العمل والحد من العشوائية.