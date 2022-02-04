بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، ان وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب أصدر قرارات إدارية بتدوير عدد من المديرين والمراقبيـن، وشملــت القرارات نقل سعد العازمي من مدير إدارة مكتب الوزير إلى مدير إدارة الرقابة والتدقيق، ونقل مشعل الغريبة من مدير إدارة المجالس واللجان إلى مدير إدارة الأنشطة العامة والإعلام بقطاع الرعاية الاجتماعية، ونقل فهد السبيعي من مدير إدارة الرقابة والتدقيق بالندب إلى مدير مركز تنمية الموارد البشرية في قطاع التخطيط والتطوير الإداري بالندب، ونقل فهد الحمدان من مراقب شؤون المجالس واللجان إلى وظيفة مراقب المتابعة والتنسيق بإدارة مكتب الوكيل، ونقل ربيعة المطيري من مراقب التنسيق بإدارة مكتب الوكيل إلى مراقب شؤون المجالس واللجان.