فيما يستمر محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد بمواصلة الحملات التي شنتها المحافظة بالتعاون مع بعض الجهات المعنية، قام الخالد بجولة ميدانية على منطقة الدعية رافقه فيها رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي، وأعضاء فريقه، ونائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.أحمد الشمري، إلى جانب عدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية من الإنذارات والإزالات، ومخالفة بعض العقارات، للتأكد من ازالة مخالفاتهم وملاحقة متجاوزي الانظمة والقوانين المتعلقة بالسكن الخاص والنموذجي وتسكين العزاب فيها.



وقال الخالد على هامش الجولة الميدانية: تم قطع التيار الكهربائي من قبل الجهات المعنية عن 9 من العقارات المخالفة في منطقة الدعية لوجود مخالفات فيها الى جانب استثمارها في سكن عزاب واستغلال الشبكة الكهربائية بطرق غير صحيحة تهدد ساكني العقار انفسهم والمنطقة برمتها، كما أزالت الجهات المعنية مخالفات 8 عقارات مخالفة من بين 22 إنذارا وجهت الى ملاك العقارات المخالفة ورخصة هدام واحدة من قبل الجهات المعنية منذ انطلاق الحملة في منطقة الدعية.



وأضاف أن إنهاء ملف العقارات والأبنية المخالفة في مختلف مناطق العاصمة يفتح الطريق أمام التطوير والتجميل المنشود، لافتا الى أننا في المحافظة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الشأن لن نتوانى في ملاحقة المخالفين وأصحاب المصالح الضيقة على حساب مصالح الوطن وأبنائه، مجددا التأكيد على مواصلة الزيارات الميدانية على كل مناطق العاصمة لإنهاء هذا الملف وفتح الطريق أمام أهدافنا في التطوير والتجميل.