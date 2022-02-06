استقبل نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب الذي قام بزيارة لـ «الأنباء».



وتم خلال الزيارة تناول العديد من القضايا والأمور التي بحثها السفير طهبوب والزميل الراشد، لاسيما زيارات الإعلاميين إلى فلسطين وجوانب التعاون في مجالات الإعلام.



وأكد الراشد أن قضية فلسطين كانت وستبقى على رأس أولويات وفي مقدمة اهتمام وسائل الإعلام الكويتية عموما و«الأنباء» خصوصا، حيث تسعى لإظهار حقوق الأشقاء في فلسطين ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمحاولات الاستيطانية المستمرة وما يرافقها من مآس وآلام، داعيا إلى التكاتف دوما في مواجهة تلك الاعتداءات.

بدوره، شكر السفير طهبوب «الأنباء» على دورها الإعلامي المشهود ودفاعها عن القضايا الفلسطينية ونشر كل ما فيه الخير لشعب فلسطين والفلسطينيين.