مصادر عن تمديد إجازة الربيع للطلبة: تقليص الأيام التعليمية ليس في مصلحة الطلبة تعليمياً أما إذا كان في مصلحتهم صحياً فينظر فيه

مريم بندق

يترقب 36 ألف موظف من مختلف الرتب العسكرية من العاملين في وزارة الداخلية فتح باب تقديم تعهدات استحقاقهم مكافأة الصفوف الأمامية هذا الأسبوع، والتي تبلغ الميزانية المطلوبة لها 195 مليون دينار تقريبا.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان رواتب شهر فبراير ستودع في حسابات موظفي الوزارات والجهات الملحقة والمستقلة قبل بدء عطلة العيد الوطني ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج في 25 الجاري.

وعبرت المصادر عن الأمل في تمكن الجهات المختصة من الالتزام بتعهد مجلس الوزراء في صرف المكافأة للعاملين في وزارة الداخلية هذا الشهر وعدم تسبب تزامن صرف الرواتب في إحداث أي تأخير، على أن تتوالى بعدها تعهدات 42 وزارة وجهة حكومية، لافتة الى ان رفع أسماء موظفي 18 جهة متبقية يرجع إلى الاستحقاق من عدمه.

وبشأن طلب تمديد عطلة الربيع للطلبة 10 أيام، وهي الفترة الممتدة بين موعد بدء الفصل الدراسي الثاني وعطلة الاعياد الوطنية، قالت المصادر موعد الأعياد الوطنية معروف مسبقا ومن الأهمية مراعاة ألا يفقد الطلبة خصوصا بالمرحلتين المتوسطة والثانوي أياما تعليمية هم الأحوج اليها في ظل نظام المجموعتين، الذي من المنتظر أن يتم العمل به مجددا، مشيرة الى أنه سيتم العرض على لجنة طوارئ كورونا وسيخضع لتقييم «الصحة» وتوجيهات مجلس الوزراء، وإذا كان في صالح الطلبة صحيا فينظر فيه، وفي حال الموافقة فإن عطلة الربيع لرياض الأطفال والابتدائي ستصل الى شهرين إلا 5 أيام.

وردا على سؤال حول وعود النظر في تخفيف قيود كورونا، أجابت المصادر: مطلع مارس والقرار لمجلس الوزراء إذا ارتأي قبل ذلك.

ترقب فتح الأنظمة الآلية لإدخال تعهدات الموظفين تمهيداً لصرف مكافآت الصفوف الأمامية .. و"الأنباء" تنشر أسماء 43 وزارة وجهة حكومية لدى "المالية" تم تدقيق واعتماد كشوف المستحقين من الصفوف "الأمامية" والمساندة

قالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ "الأنباء" انه ينتظر فتح الأنظمة الآلية لإدخال تعهدات الموظفين في 43 وزارة وجهة حكومية موجودة لدى "المالية" تمهيدا لإتمام إجراءات صرف مكافآت الصفوف الأمامية بعد ان تم تدقيق واعتماد كشوف المستحقين في الصفوف الأمامية والمساندة للعاملين بها.



وتشمل الـ 43 جهة الوزارات والجهات الحكومية التالية: الداخلية ، بنك الكويت المركزي ، بنك الائتمان ، التربية ، الفتوى والتشريع ، الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الإدارة المركزية للإحصاء ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، الأمانة العامة للأوقاف ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، الهيئة العامة للاستثمار ، الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، الهيئة العامة للشباب ، وزارة النفط، بيت الزكاة ، جهاز المراقبين الماليين ، الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها ، معهد الكويت للأبحاث العلمية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ، ديوان الخدمة المدنية ، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، المالية ، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الأشغال ، الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، الهيئة العامة للقوى العاملة ، الهيئة العامة للرياضة ، الهيئة العامة لشؤون القُصر ، التعليم العالي ، الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ، ديوان المحاسبة ، جهاز حماية المنافسة ، الخارجية ، الدفاع المدني ، مؤسسة الموانئ الكويتية ، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ، الإدارة العامة للطيران المدني ، وحدة التحريات المالية ، المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، والإدارة العامة للجمارك.