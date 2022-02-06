صدر مرسوم رقم 20 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 390 لسنة 2004 بالترخيص بإنشاء «كلية بوكس هل ـ الكويت ـ للبنات» جاء فيه:



مادة أولى: تعديل اسم «كلية بوكس هل ـ الكويت ـ للبنات» ليصبح «كلية بوكس هل ـ الكويت».



مادة ثانية: يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم رقم 390 لسنة 2004 المشار اليه النص التالي:



تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التجارة وتفريعاتها بنظام 2+2 لحملة الدبلوم وذلك بعد اجتياز متطلبات الاعتماد الاكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة.



كما تمنح الكلية درجة الدبلوم في التخصصات التالية:



٭ إدارة الأعمال وفروعها.



٭ فنون التصميم وتقنيات البناء وفروعها.



٭ نظم المعلومات والمكتبات وفروعها.



٭ العلوم التطبيقية وفروعها.



وذلك حسب التخصصات التي يوافق عليها مجلس الجامعات الخاصة، وتحدد شروط القبول في الكلية على النحو التالي:



أ ـ الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.



ب ـ أي شروط أخرى يقررها مجلس الامناء.



مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



كما صدر مرسوم رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 156 لسنة 2002 بالترخيص بإنشاء جامعة «الخليج للعلوم والتكنولوجيا» الخاصة، جاء فيه:



مادة أولى: يضاف الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 156 لسنة 2002 المشار اليه بند برقم 9 نصه الآتي:



9 ـ كلية الهندسة والعمارة.



مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.