عبدالعزيز الفضلي



تلقى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب كتابا من أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العنزي يطلب من خلاله اعتماد توقيع 3 سيدات فيما يخص كشف الدرجات وشهادة «لمن يهمه الأمر».



وقال العنزي في كتابه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: يرجى الإيعاز لجهة الاختصاص لديكم باعتماد توقيع كل من التالية أسماؤهم وذلك فيما يخص كشف الدرجات وشهادة «لمن يهمه الأمر» التي ترد إليكم من جامعة الكويت:



٭ خالدة عبدالله السلاحي - مدير إدارة التسجيل بعمادة القبول والتسجيل.



٭ طيبة عبدالعزيز الزمامي - مراقب إدارة السجلات بعمادة القبول والتسجيل.



٭ سمر عبدالحميد العوضي - مراقب إدارة القبول بعمادة القبول والتسجيل.



من جانبه، قام د.علي اليعقوب بالتعميم على جهات الاختصاص لاعتماد ما جاء في كتاب أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العنزي.