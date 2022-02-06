عبدالعزيز الفضلي
تلقى وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب كتابا من أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العنزي يطلب من خلاله اعتماد توقيع 3 سيدات فيما يخص كشف الدرجات وشهادة «لمن يهمه الأمر».
وقال العنزي في كتابه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: يرجى الإيعاز لجهة الاختصاص لديكم باعتماد توقيع كل من التالية أسماؤهم وذلك فيما يخص كشف الدرجات وشهادة «لمن يهمه الأمر» التي ترد إليكم من جامعة الكويت:
٭ خالدة عبدالله السلاحي - مدير إدارة التسجيل بعمادة القبول والتسجيل.
٭ طيبة عبدالعزيز الزمامي - مراقب إدارة السجلات بعمادة القبول والتسجيل.
٭ سمر عبدالحميد العوضي - مراقب إدارة القبول بعمادة القبول والتسجيل.
من جانبه، قام د.علي اليعقوب بالتعميم على جهات الاختصاص لاعتماد ما جاء في كتاب أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.مرضي العنزي.