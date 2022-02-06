عبدالعزيز الفضلي



ينتظر نحو نصف مليون طالب وطالبة إعلان القرار الخاص بنظام وموعد انطلاقة الفصل الدراسي الثاني والذي مقرر له حسب التقويم الدراسي لوزارة التربية يوم الأحد المقبل 13 فبراير.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن ان الأطراف المعنية وهي وزارتا التربية والصحة ولجنة الطوارئ ستجتمع وترفع التقرير النهائي الى مجلس الوزراء الأسبوع الجاري للإعلان عن آلية وموعـــد بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى ان جميع الخيارات مفتوحة وسيتم اختيار الأنسب لأبنائنا الطلبة وأهل الميدان.



وأضافت المصادر ان إعلان جمعية المعلمين وطلبها بتمديد العطلة لنهاية فبراير الجاري سيؤخذ بعين الاعتبار وستتم دراسته، لافتة الى ان اتخاذ القرار سيكــون خلال اليومــين المقبلين.