أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا بشأن شروط إعادة ضم الطالب الذي تم فصله من البعثة الدراسية.



وجاء في القرار:



مادة أولى: إضافة البند التالي الى المادة 10 من لائحة بعثات وزارة التعليم العالي:



أن يزود الطالب المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لتخصصه وعليه الالتزام بها. وتحسب مدة البعثة وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من قبل لجنة البعثات لتخصص الطالب بناء على توصية المكتب الثقافي، على أن يتم خصم مدة الفصول الدراسية السابقة للطالب الملتحق في البعثات الداخلية (عدا مرحلة اللغة).



مادة ثانية: إضافة البنود الآتية الى المادة 11 من لائحة البعثات:



1 - ألا يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة لأكثر من ثلاثة أعوام دراسية من تاريخ فصله من البعثة.



2 - لا يعاد ضم الطالب عند استنفاد المدة المعتمدة للبعثة والبرنامج الدراسي عند الفصل.



3 - عند إعادة ضم الطالب الى البعثة، يمنح المدة المتبقية من زمن البعثة المعتمدة اذا فصل قبل انتهاء البرنامج الدراسي، على أن يتم خصم مدة الفصول الدراسية السابقة للطالب الملتحق في البعثات الخارجية أو الداخلية (عدا مرحلة اللغة).



مادة ثالثة: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.



مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخه، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.