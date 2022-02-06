في خطوة نوعية جديدة، تعكس تميز جامعة الشرق الأوسط الأمريكية وثقة المؤسسات الأكاديمية العالمية بها ومستوى خريجيها ومؤهلاتهم، وقعت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) وجامعة بابسون BABSON)) في الولايات المتحدة الأميركية مذكرة تعاون تمكن خريجي AUM من الالتحاق في برامج الماجستير في جامعة بابسون.



ويشكل هذا التعاون الجديد فرصة مميزة وخيارا إضافيا أمام طلبة AUM وخريجيها، الذين يخططون لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة الأميركية، إذ تمهد وتسهل عملية الالتحاق بجامعة بابسون، التي تعد أحد أهم جامعات إدارة الأعمال حول العالم.



جميع برامج الماجستير في بابسون متاحة أمام خريجي AUM



وبموجب هذا التعاون الجديد، يمكن لخريجي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية التقدم إلى جميع برامج الماجستير في بابسون، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر البرامج التالية: ماجستير العلوم في تحليل الأعمال Master of Science in Business Analytics، ماجستير العلوم في المالية Master of Science in Finance، وماجستير العلوم في الإدارة في قيادة ريادة الأعمال Master of Science in Management in Entrepreneurial Education، وماجستير العلوم في قيادة ريادة الأعمال المتقدمة Master of Science in Management in Advanced Entrepreneurial Leadership.



مزايا خاصة لطلبة AUM ومنحة دراسية بقيمة 10.000 دولار



ويعد التعاون القائم بين الجامعتين، يفتح المجال أمام طلبة AUM وخريجيها للاستفادة من مزايا متعددة إلى جانب دراسة الماجستير في Babson مباشرة بعد التخرج في AUM، حيث سيتم إعفاؤهم من دفع رسوم طلب الالتحاق وأيضا إعفاؤهم من إجراء امتحان الـ GMAT أوGRE كونهم خريجي AUM التي تعد شريكة لبابسون بموجب التعاون.



كما سيقوم مرشدو القبول في بابسون بمساعدة الطلبة خلال جميع مراحل عملية القبول.

والجدير بالذكر أن جميع طلبة وخريجي AUM المقبولين في برامج الدراسات العليا في Babson سيحصلون على منحة دراسية بقيمة 10.000 دولار، هذا بالإضافة إلى تقديم منحة دراسية إضافية للطلبة المتفوقين.



وتأسســــت جامعــــة بابسون عـــــــــام 1919 في ويليسلي بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأميركية، وتعـــد أفضــــل مؤسسة تعليميــــة في مجـــال ريـــادة الأعمـال، وذلـــك على مـــدى 28 عامــــا على التــوالي وفقـــا لتقريـــر US News & World Report، كمــــا تضم شبكـــة خريجي بابسون أكثر مـــن 43000 خريج متواجد في أكثر من 125 دولة حول العالم.



بالإضافة إلى ذلك، فإن بابسون حائزة الاعتماد الثلاثي العالمي من الهيئة الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business)، ورابطـــــــة ماجستير إدارة الأعمال (The Association of MBAs - AMBA)، ونظام تطوير الجودة الأوروبي. (The EFMD Quality Improvement System - EQUIS).

www.aum.edu.kw