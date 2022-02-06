نتطلع إلى دعم الشباب الكويتي ولدينا 114 محلاً ومطاعم وأكشاك وملاعب ومنطقة المعارض تخدم جميع القطاعات

«إنجاز هب» بيت كل شاب كويتي وبالسواعد المشتركة نستطيع تحقيق الهدف المرجو من هذا المشروع

ثامر السليم



«الفخر والافتخار بأبناء الكويت وشبابها»، و«الإبداع والتميز» كلها شعارات حملها مشروع «إنجاز هب» ليؤكد القائمون على المشروع من خلاله على أهمية المشاريع الشبابية الكويتية التي تكون من خلال الجهد والمثابرة والتي عنوانها «الشاب الكويتي»، مما ينتج عنه كفاءة عالية وحرفية منقطعة النظير.



وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية في شركة المستقبل العالمية لحاضنات الأعمال، أبرار فيصل المسعود: أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد على إتاحة الفرص للشباب الكويتي للإبداع والابتكار ولتنمية البلاد من خلال رؤيتهم وإيمانهم بسواعد الشباب، وكذلك أخص بالشكر المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي لإتاحة الفرصة لنا كحاضنة اعمال لإدارة هذا المشروع الضخم وكذلك الشكر موصول الى م. نادية الشريدة لمساعدتها الدائمة لنا، وللقائمين من البلدية على هذا المشروع.



وأضافت المسعود في تصريح خاص لـ«الأنباء»: اننا نتواجد في الافتتاح التجريبي لـ «إنجاز هب»، وهذا المشروع هو مشروع بلدية الكويت ونحن الشركة المشغلة والمشرفة على المشروع كحاضنة أعمال والقائمة عليه وهو مشروع لكل شاب كويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة من الابداعات الشبابية، لافتة الى اننا نتطلع في هذا المشروع الى دعم الشباب الكويتي من خلال ابداعاتهم المتنوعة في القطاع الاقتصادي والقطاع الرياضي والابتكار والابداع والقطاع الصناعي.



وأوضحت أن هذا هو الافتتاح التجريبي كون بعض الأقسام جار تجهيزها كالملاعب والمطاعم وبعض أقسام من المحلات وبعض المشاريع والقسم الصناعي والقسم الحرفي ومساحات لألعاب الأطفال وغيرها ستكتمل على المدى القريب جدا وسيكون المشروع مكتملا، مؤكدة اننا نرحب بجميع الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة الكويتية المبدعين والذين وصلوا الي العالمية وبجدارة، وهذا المكان يحتوي مشاريعهم وابداعاتهم وابتكاراتهم. ونتمنى ان نحقق لو جزءا من التطلعات والأهداف لهذا المشروع.



وتابعت: قمنا بطرح «إنجاز ماركت» وهو معرض مجانا لأصحاب المشاريع والمواهب الكويتية وهناك قبول كبير من أصحاب المشاريع حيث بلغ عدد المتقدمين 200 مشروع، بالإضافة الى المشاريع الموجودة الدائمة في «إنجاز هب»، مضيفة: لدينا 114 محلا ومطاعم وأكشاك تخدم القطاع الغذائي والخدمي بشكل عام بجانب القطاع الترفيهي والتنموي والاقتصادي ومجال للإبداع والابتكار وأصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب.



وأكدت أن «انجاز هب» بيت كل شاب كويتي وكل صاحب مشروع وهناك نسبة للمتقاعدين في هذا المشروع، وهو بالأخص للشباب الكويتي، وسيتم عمل فعاليات دائمة مقسمة على مواسم في القسم الخاص بالفعاليات بالمشروع ونرحب بجميع من لديه فكرة لمعرض أو فعالية بالتقدم إلينا لاستغلال تلك المساحات المرخصة وبالسواعد المشتركة نستطيع تحقيق الهدف المرجو من هذا المشروع، متوجهة بالشكر إلى «الأنباء» والقائمين عليها، فهي دائما معنا منذ القدم إلى يومنا هذا، حيث هي متواجدة معنا أيضا.



التراث القديم والجديد



وباستطلاع آراء عدد من المشاركين، قالت الباحثة في التراث الكويتي امل سالم وصاحبة «التراث القديم والجديد» اننا شاركنا في هذا المعرض وهو تشجيع لنا أصحاب المحلات، مشيرة الي ان هناك إقبالا كبيرا والتنظيم رائع ونتمنى التوفيق للقائمين عليه ولهم كل الشكر والتقدير.



ولفتت الى ان المكان عامر بكل الأنواع من العطورات والملابس والأزياء والتراث الكويتي وغيرها الكثير، مبينة ان أبرز شيء عندنا العطور وهي تعبر عن الأشياء الحديثة والأزياء تعبر عن القديم، داعية الجميع إلى الحضور الى معرض إنجاز وسيسعدون ونشكر «الأنباء».



أطياب رائعة



من جانبها، قالت المشاركة مراحب العبيدي التي تشارك بـ «اطياب ميم ومسك بوتيك» وهي مجموعة متميزة من الملابس النسائية المصممة بأسلوب عصري يتميز بالدقة والذوق الرفيع والألوان الهادئة.



وقالت مراحب اننا متواجدون في المعرض من خلال مشاركتنا وتواجدنا في هذا المعرض وهو امر جيد، مؤكدة انها سعيدة بالتنظيم وهناك تعاون قبل المنظمين وكل التوفيق لجميع المشاركين.



صبا العود



أما المشاركة آلاء علي بعطوراتها «صبا العود» فهي مجموعة متميزة من العطورات بتركيبة غنية من تصميمها متنوعة بين العطور العربية والبخور المتميز.



وقالت اننا مشاركون في معرض انجاز والذي يمتاز بحسن التنظيم والترتيب على مستوى عال ويعطيهم ألف عافية، مؤكدة ان هناك إقبالا كبيرا وهناك دعم كبير لأصحاب المشاريع الصغيرة لمسناه خلال مشاركتنا في هذا المعرض، وكل الشكر للفرق التطوعية وجهودها، وهذه اول مشاركة لنا في المعارض، ونأمل المشاركة في المعارض القادمة وأبرز ما يميز مشروعنا هو اجود وأبرز أنواع البخور ودهن العود ولدينا عدد من العروض طرحناها في هذا المعرض.



التنظيم اسبيشل



بدوره، قال المشارك عبد الوهاب العازمي والمشارك بـ«كسرة عود» اننا مشاركون في هذا المعرض وقدمنا العديد من العروض وجميع منتجاتنا تخصص كويتي من معاميل وعطور وبخور، مؤكدا ان التنظيم اسبيشل حيث يعتني المنظمون بأدق التفاصيل، كون المعرض فرصة للترويج لمنتجاتنا.



اما بتول برهامي من معهد هاجر للتدريب والاستشارات فقالت اننا نقدم دورات متنوعة ومختلفة سواء ادارية واجتماعية واستشارات نفسية واجتماعية واسرية، والفئة المستهدفة هي الاسرة والشباب، مؤكدة ان مشاركة المعهد في المعرض لمعرفة ما يمكن ان يقدمه من ناحية توسيع نطاق الانتشار ما يساعد على الاستمرار، لافتة الى ان حسن التنظيم ورقي المكان كانت لهما أهمية كبرى في المشاركة.



وأشارت الى ان معهد هاجر من المراكز الذي يقدم الوعي القيادي التنموي ويساهم في عدة مجالات من خلال الاستشارات والمؤتمرات والملتقيات والدورات والبرامج والورش التدريبية وصولا الى مخرجات قيادية مجتمعية فعالة، وهذا المعهد لا يقدم برامج تدريبية فقط بل يقدم برامج تخدم جميع شرائح المجتمع.

جهود مشكورة



أشاد عدد من المشاركين بالمعرض من خلال حسن التنظيم والترتيب والتنسيق للمنظمين القائمين على المشروع وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل لحاضنات الأعمال أبرار فيصل المسعود. عساكم عالقوة.

كفاءة عالية

استطاع القائمون على المعرض ان يثبتوا انهم على كفاءة عالية لما يتمتعون به من خلال تنوع وتعدد المجالات المشاركة في المعرض بما يخدم فئة وشريحة الشباب ودعمهم انطلاقة من المسؤولية الواقعة على المنظمين.