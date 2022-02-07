عبدالكريم العبدالله



ناقش رئيس الجمعية الطبية د.ابراهيم الطوالة، مع مجموعة من أطباء قسم الباطنية العامة بمختلف المستشفيات أهم القضايا والمعوقات التي يواجهونها خلال الفترة الحالية.



وقال الطوالة في تصريح صحافي إن أطباء الباطنية تطرقوا إلى عدم تفعيل «العمل الإضافي» في بعض المستشفيات على الرغم من تفعيله في مستشفيات أخرى، خاصة كونهم ملزمين بالعمل لفترتين صباحية ومسائية، بما لا يقل عن 3 أيام في الأسبوع، إضافة الى مرور يومي خلال العطل والأعياد الرسمية دون أي مقابل مادي، فضلا عن عدم وجود حوافز تشجيعية لهم.



وطالب المسؤولين في المستشفيات غير الملتزمة بقرارات العمل الإضافي بضرورة الاستعجال بالإجراءات الإدارية الخاصة بإدراج المرور المسائي لأطباء الباطنية ضمن كشوف «العمل الإضافي» وعدم التقاعس في هذا الشأن، لاسيما ونحن مقبلون على عطلة طويلة سيكونون ملزمين فيها بالحضور اليومي لمتابعة المرضى، داعيا إلى ضرورة إصدار قرارات وآليات واضحة تنظم المرور المسائي، والعطل والإجازات لأطباء الباطنية، وتحفظ حقوقهم أثناء العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام الخفارات.



وأشار الى التطرق الى إعادة هيكلة التخصصات النادرة ودراسة إدراج «الباطنية العامة» ضمن التخصصات النادرة، إضافة إلى أحقية منحهم الزيادة الخاصة أسوة بزملائهم في الحوادث والعناية المركزة، مشيرا إلى أن هناك تصورا تقدم به الأطباء فيما يخص تنظيم آلية المرور المسائي والعطل والإجازات، واعدا بتبني الجمعية الطبية لهذه المطالبات، متمنيا أن تؤدي هذه المساعي والجهود إلى إنصافهم في القريب العاجل.