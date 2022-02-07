حنان عبد المعبود



استقبل وزير الصحة د.خالد السعيد في مكتبه بديوان عام الوزارة سفراء كل من جمهورية كوريا تشونغ بيونغ والمملكة المتحدة بليندا لويس وعميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيدالله زبيدوف، كلا على حدة، حيث قدموا له التهاني بمناسبة توليه مهام منصبه.



وتناولت اللقاءات آفاق ومرئيات التعاون في المجالات الصحية وتبادل الخبرات والبرامج المشتركة بين وزارة الصحة وكل من جمهورية كوريا والمملكة المتحدة وطاجيكستان، وحضرت المقابلات مديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية د.رحاب الوطيان.



من جهة أخرى، تقدم السعيد بخالص التهاني والتبريكات إلى الفائزة بجائزة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة والتي تمنح تحت مظلة منظمة الصحة العالمية كل عام، حيث وافق المجلس التنفيذي باجتماعه الـ150 على تقرير لجنة الجائزة باختيار د.هنادي خميس الحمد للفوز بها للعام 2022 لإنجازاتها في تعزيز صحة المسنين بقطر من خلال توليها الادارة الطبية وقيادة البرامج لرعاية المسنين.



وأعرب السعيد عن الشكر لأسرة منظمة الصحة العالمية تحت قيادة مديرها العام د.تيدروس ادهانوم وما قدمته من تسهيلات للإعلان عن الجائزة وتنظيم إجراءات فحص المتقدمين واجتماعات لجنة الجائزة التي أوصت هذا العام بمنحها د.هنادي الحمد، مبينا أن الجائزة تمثل إحدى العلامات المضيئة في العلاقة العميقة الجذور والمتعددة القطاعات والمحاور بين الكويت و«الصحة العالمية» والتي تعود الى 1961 وهو تاريخ انضمام الكويت الى عضوية المنظمة.