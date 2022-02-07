عبدالكريم العبدالله



أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د.خالد الجارالله انكسار حدة ذروة موجة أوميكرون وفق الترصد الوبائي واحتواء المنظومة الصحية لتداعياتها في ظل الانفتاح. ‏



وقال الجارالله ان تكييف الإجراءات الوقائية يكون بعد استقرار مؤشر انحسار موجة التفشي الوبائي، مبينا ان الجائحة جارية ووفادة تحوراتها للمنطقة وارد، لذا فالحصافة تقتضي التيقظ الوقائي حتى بعد التعافي الوبائي.



وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 4232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 578819.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 4712 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 522882، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.3%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2510 حالات، مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 87 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 53427 ووصل إجمالي عدد الحالات في الأجنحة إلى 567.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 28419 ليصبح مجموع الفحوصات 7110604، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14.9%.