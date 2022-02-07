حنان عبد المعبود



أكدت مصادر مطلعة أن التغييرات المزمع إجراؤها في معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» بشأن مديري البرامج ورؤساء الكليات، والتي اتخذ بصددها قرار الأسبوع الماضي من مجلس الأمناء ستؤثر على آلية التدريب الذي يقدمه المعهد.



وشددت المصادر على أن هذا القرار لابد من التريث فيه بالوقت الحالي لأنه تم اتخاذه في وقت سابق كتوصية، مشيرة إلى أنه مطلوب من وزير الصحة د.خالد السعيد إيقافه حاليا لأنه سيؤثر سلبا على أداء البرامج التي تعد مستقرة، وكذلك الكليات التي لا يوجد أي مشاكل فيما يخص عملها.

وأضافت أن هذا القرار المفاجئ سيؤثر على آلية التدريب، حيث أصبح الآن أكثر من 20 برنامجا بدون مدير برنامج، وكذلك رئيس كلية، مؤكدة أن ذلك الإجراء سيؤثر على البعثات والترقيات التي تتطلب وجود تلك المسميات من مدير ورئيس برنامج.

وتمنت المصادر من الوزير السعيد إعادة الوضع وإيقاف القرار طالما أن هناك استقرارا بالبرامج في الوقت الحال وتسكين بعض البرامج والكليات الشاغرة بأطباء بدلا من هذا التغيير الكامل الذي سيؤثر على عمل التدريب.