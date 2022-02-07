عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة أمس عن إيداع مكافأة الصفوف الأمامية في حسابات 51 ألف موظف من المستحقين.



وفي السياق ذاته، استكملت الوزارة اجراءات توقيع الإقرار والتعهد لمستحقي المكافآت (الدفعة الثانية)، حيث خاطبت جميع قطاعاتها للتوقيع على نماذج الإقرار لمستحقي مكافآت الصفوف الامامية من خلال تطبيق Q8seha على أن يتم تسليمها بمقر ديوان عام الوزارة في السرداب.



ودعت الوزارة الموظفين المعينين على بند المكافآت أو «المنتدبين» فقط إلى مراجعة ديوان عام الوزارة لاعتماد التعهد الخاص بهم، لافتة الى العمل بتسليم الإقرارات بديوان عام الوزارة بأوقات الدوام الرسمي بحد اقصى 13 فبراير، ولا يتم تسليم الإقرار اكثر من مرة واحدة لعدم التكرار ولإنجاز عملية الصرف.



واشارت الوزارة الى الموظفين المستحقين للمكافآت وهم خارج البلاد، يجب عليهم ارسال رسالة واحدة على البريد الالكتروني [email protected] بالبيانات والاسم والرقم المدني والملف ويبين انه متواجد خارج البلاد، وسيتم الرد عليه.