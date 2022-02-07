حنان عبدالمعبود



أكدت رئيسة فريق الطب الوقائي بمستشفى الأحمدي د.انتصار الهندال أن ما نشهده من انخفاض في أعداد المصابين ودخول المستشفيات بسبب كورونا والمتحور أوميكرون مؤشر جيد على نزول المنحنى الوبائي وبدء الهبوط بعد الذروة.



وقالت الهندال في تصريح لـ «الأنباء» إنه حسب الإحصائيات التي نشهدها خلال الأيام القلائل الماضية والتي تعد قراءة لمؤشر الوباء الذي أخذ في الهبوط وان كان بشكل متواضع، إلا أنه يعد مبشرا نوعا ما بالخير بقرب انتهاء الذروة لمتحور أوميكرون الذي تسبب في ارتفاع معدل الإصابات في البلاد بشكل غير مسبوق منذ بدء الجائحة.



وأضافت: من الجيد أننا خلال الأيام القليلة شهدنا هبوط أعداد الإصابات، وكذلك نسبة الدخول إلى المستشفيات بالإضافة إلى دخول العناية المركزة مما يشير إلى اتجاهنا نحو النزول بالمنحنى ويبشر بزوال المتحور أوميكرون.



وأوضحت الهندال أن 70% من الأشخاص المصابين والموجودين بالعناية المركزة هم من غير المطعمين الذين لم يحصلوا على الجرعة الأولى أو الثانية من التطعيم، وأن 30% من الأشخاص مطعمون لكنهم غير محصنين، حيث انهم لم يأخذوا إلا جرعة واحدة أو اثنتين، والجرعة الثانية مر عليها أكثر من 9 أشهر، مضيفة أن نسبة ضئيلة جدا من المصابين الذين أدخلوا العناية المركزة، وهم حاصلون الجرعات الثلاث، غالبا ما تكون لديهم مشاكل صحية مثل زراعة كلى أو أمراض قلب أو أمور صحية أخرى معقدة غير فيروس كوفيد- 19.